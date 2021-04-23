Источник РИА: Миронов планирует передать лидерство в федеральной части списка на выборах в Госдуму Прилепину

Председатель партии «Справедливая Россия – за правду» Сергей Миронов, по данным источника агентства РИА Новости, планирует передать лидерство в федеральной части списка на выборах в Госдуму Захару Прилепину. При этом сам он планирует выдвигаться в одномандатном округе в Санкт-Петербурге. Не исключено, что из партийного списка выйдут еще несколько нынешних депутатов, недовольных распределением мест в федеральном списке партии.

Впрочем, только что агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Сергея Миронова, сообщило, что сведения о смене лидера партии не соответствуют действительности.