Соратники Навального готовят заявление в СК о похищении и физическом насилии над координатором штаба в Ростове-на-Дону

Соратники Алексея Навального готовят заявление в Следственный комитет о похищении и физическом насилии над координатором штаба политика в Ростове-на-Дону. До этого Ксения Серёдкина сообщила о пытках в полиции.

Полицейские, как рассказала соратница Алексея Навального, заставляли её глотать резиновую дубинку. При каждом отказе ей делали засечку на руке, написала Ксения Серёдкина. Координатор ростовского штаба оппозиционного политика выложила в твиттере фото изрезанной руки. Серёдкина добавила, что засечек у неё много. Она уточнила, что её задержали, когда она выносила мусор. В итоге она оказалась в полиции.

Глава региональных штабов Навального Леонид Волков сообщил в твиттере, что полицейские говорили активистке что раз ей нравится буква Н, то ей будут её вырезать.

Причины задержания координатора ростовского штаба Навального неизвестны, в СК готовится обращение по поводу пыток, сообщает интернет-издание МБХ Медиа. Силовики комментариев не дают.

Перед митингами в поддержку голодающего в колонии Алексея Навального, которые прошли в среду по всей России, полиция проводила обыскивала и задерживала активистов и координаторов региональных штабов политика. Некоторых арестовали, обвинив в организации несогласованных акций протеста. К примеру, координатору штаба Навального в Кургане Алексею Шварцу дали 30 суток, в Екатеринбурге Ирине Норман 29, а главе штаба в Белгороде Максиму Климову 25.

На акциях в поддержку Навального по данным ОВД-инфо было задержано около двух тысяч человек. Самые массовые задержания прошли в Санкт-Петербурге, где в автозаках оказались почти 830 человек.