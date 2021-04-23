В России выявлено 8 840 случаев коронавируса

В России, согласно официальным данным, за сутки выявили около 9-ти тысяч заразившихся коронавирусом. На Москву приходится более 2,5 тысяч новых случаев. Это чуть меньше, чем накануне. За день в стране скончались 398 человек с подтвержденным коронавирусом.