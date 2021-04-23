В России выявлено 8 840 случаев коронавируса

В России, согласно официальным данным, за сутки выявили около 9-ти тысяч заразившихся коронавирусом. На Москву приходится более 2,5 тысяч новых случаев. Это чуть меньше, чем накануне. За день в стране скончались 398 человек с подтвержденным коронавирусом.
2021-04-23T11:02:00+03:00
2021-04-23T11:30:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:02, 23 апреля 2021
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