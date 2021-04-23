Мэрия Москвы сообщает, что пункты вакцинации от коронавируса заработали в четырех ТЦ на выездах из столицы

Мэрия Москвы сообщает, что пункты вакцинации от коронавируса заработали в четырех торговых центрах на выездах из столицы. По словам заммэра Анастасии Раковой, это комплекс «Садовод», гипермаркет «Глобус», «Мега Теплый стан» и «Леруа Мерлен». В ближайшее время количество пунктов вакцинации в торговых центрах будет увеличено.
2021-04-23T10:36:09+03:00
2021-04-23T10:43:39+03:00
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10:36, 23 апреля 2021
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