Мэрия Москвы сообщает, что пункты вакцинации от коронавируса заработали в четырех ТЦ на выездах из столицы

Мэрия Москвы сообщает, что пункты вакцинации от коронавируса заработали в четырех торговых центрах на выездах из столицы. По словам заммэра Анастасии Раковой, это комплекс «Садовод», гипермаркет «Глобус», «Мега Теплый стан» и «Леруа Мерлен». В ближайшее время количество пунктов вакцинации в торговых центрах будет увеличено.