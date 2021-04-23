На здании вокзала во Владивостоке открыли мемориальные доски в честь лидеров КНДР Ким Чен Ира и Ким Чен Ына

На здании железнодорожного вокзала во Владивостоке открыли мемориальные доски в честь лидеров КНДР Ким Чен Ира и Ким Чен Ына, — передает Интерфакс. На них указаны даты, когда северокорейские руководители приезжали в Россию. На сегодняшней церемонии официальные лица говорили о том, что отношения Москвы и Пхеньяна всегда дружественными.