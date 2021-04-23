Глава СВР назвал ложью заявление Праги о причастности российских спецслужб ко взрыву на складе в Моравии в 2014-м году

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал ложью заявление Праги о причастности российских спецслужб ко взрыву на складе в Моравии в 2014-м году. Он сказал, что Чехия – это страна с ограниченным суверенитетом во внешнеполитических делах.

Конфликт привел к значительному сокращению численности штата посольств России и Чехии. МИД Чехии сегодня уточнил, что в посольствах в Москве и Праге останутся по 32 сотрудника. Размер консульств решили не сокращать. Напомним, генеральные консульства России в Чехии действуют в Карловых Варах и Брно. Чешские консульства работают в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.