Источники РБК: Глава московских единороссов Андрей Метельский вскоре может покинуть свой пост

Глава московских единороссов Андрей Метельский вскоре может покинуть свой пост, пишет сайт РБК со ссылкой на источники.

Отставка 52-летнего Метельского, по данным РБК, может состояться после праймериз «Единой России» по отбору кандидатов в депутаты Госдумы (они намечены на конец мая). Метельскому же уже подыскивают новую должность, но на выборы двигать не намерены. Наиболее вероятный кандидат на замену – его ровесник, вице-спикер Думы Петр Толстой. Сейчас он в партии власти не состоит, но является сопредседателем центрального совета сторонников «Единой России».

В 2019-м Метельский не смог переизбраться в Мосгордуму по своему 15-му округу (районы Гольяново и Метрогородок на крайнем северо-востоке). Его обошел молодой коммунист Сергей Савостьянов, за которого призывали голосовать в рамках технологии «умного голосования» сторонники оппозиционера Алексея Навального. Незадолго до этого Навальный опубликовал расследование о нескольких отелях в Австрии, предположительно принадлежащих Метельскому, но записанные на его родственников.

За Толстым, уверены источники РБК, сохранится и его 199-й Люблинский округ, от которого он избирался в федеральный парламент 5 лет назад. При этом на осенних думских выборах в московском списке единороссов Толстой пойдет вторым, а возглавит его мэр столицы, Сергей Собянин.