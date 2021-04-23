В Балийском море возобновились поиски подводной лодки военно-морских сил Индонезии

На её борту находятся более 50-ти человек.

Индонезийские спасатели направили 21 корабль на поиск пропавшей подлодки. На помощь к ней идёт, в том числе, океанографическое судно с глубоководными аппаратами, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местную прессу. В районе исчезновения субмарины заметили нефтяное пятно, оно, как считают военные, могло появиться после умышленного сброса топлива экипажем подлодки для поддержания плавучести. Впрочем, информации о том, что судно обнаружено, пока нет, сообщил представитель ВМС Индонезии. В район поисков также следуют спасательные корабли из Малайзии, Сингапура и Австралии. США направят туда авиацию. Помощь предложили Россия, Германия и Франция. Напомню, подлодка пропала в среду во время учений рядом с островом Бали, на её борту не меньше 53-х человек, газета Jakarta Post со ссылкой на военных вчера сообщила, что уже завтра утром по местному времени запас кислорода на подлодке может закончиться. Она предположительно находится на глубине семисот метров в Балийском море, примерно в ста километрах от северного побережья острова.

Пропавшая подлодка — одна из пяти, состоящих на вооружении ВМС Индонезии. Субмарина была сконструирована в Германии 40 лет назад, позже ее модернизировали.