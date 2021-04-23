«Коммерсантъ»: ГИБДД разработала поправки в правила дорожного движения, которые могут вступить в силу в следующем году

ГИБДД разработала поправки в правила дорожного движения, которые могут вступить в силу уже в следующем году, — пишет газета «Коммерсантъ». Предлагается ввести штрафы в 500 рублей за шипованную резину летом и летнюю зимой, а также за отсутствующие или неработающие фароочистители. Также нарушением будет считаться отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, если они предусмотрены производителем, а также наличие в автомобиле предметов, закрывающих обзор. В последнем случае речь идет о видеорегистраторах, если они мешают видеть дорогу.