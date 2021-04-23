Космическая компания Илона Маска сегодня планирует запустить миссию Crew-2 с астронавтами на борту к МКС

Космическая компания американского предпринимателя Илона Маска сегодня планирует запустить миссию Crew-2 с астронавтами на борту к МКС. Этот запуск может стать историческим.

«Менее чем за год мы отправим в космос столько людей в рамках нашего партнерства с НАСА, сколько летали в рамках всей программы Меркурий», — заявил представитель SpaceX Бенджи Рид на этой неделе. Назначенная на 12.49 дня по Москве Миссия Crew-2 доведет количество астронавтов SpaceX до 10 человек. Этот запуск с астронавтами на борту станет третьим для SpaceX за 12 месяцев, но впервые компания повторно использует не только ракету Falcon 9, но и капсулу Crew Dragon. SpaceX разработала свой космический корабль Crew Dragon и доработала ракету Falcon 9 в рамках программы NASA Commercial Crew, по контракту на 3.1 млрд долларов на разработку системы и запуск шести операционных миссий.

Миссии SpaceX существенно экономят деньги для НАСА — вместо 86 миллионов долларов за астронавта, летящего на российских космических кораблях, агентство заплатит SpaceX 55 млн долларов за каждого пассажира Crew-2.

По подсчетам NASA, конкуренция двух частных компаний, Илона Маска и «Боинг», сэкономила агентству до 30-ти миллиардов долларов.