Источники РБК: Секретарь московского отделения «Единой России» Андрей Метельский вскоре может покинуть свой пост

Секретарь московского отделения «Единой России» Андрей Метельский вскоре может покинуть свой пост, — пишет газета РБК, ссылаясь на информированные источники. В качестве наиболее вероятного кандидата на его место называется вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Издание напоминает, что на выборах в сентябре 2019-го года Андрей Метельский проиграл в своем округе коммунисту Сергею Савостьянову, который был кандидатом программы «Умное голосование».