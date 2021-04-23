Источники РБК: Секретарь московского отделения «Единой России» Андрей Метельский вскоре может покинуть свой пост

Секретарь московского отделения «Единой России» Андрей Метельский вскоре может покинуть свой пост, — пишет газета РБК, ссылаясь на информированные источники. В качестве наиболее вероятного кандидата на его место называется вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Издание напоминает, что на выборах в сентябре 2019-го года Андрей Метельский проиграл в своем округе коммунисту Сергею Савостьянову, который был кандидатом программы «Умное голосование».
2021-04-23T09:32:44+03:00
2021-04-23T09:49:36+03:00
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09:32, 23 апреля 2021
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