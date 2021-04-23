Европейский союз готовится к июню ввести цифровой сертификат для передвижения внутри сообщества

Члены ЕС уже согласовали общие принципы, — сообщил комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьери Бретон. В Брюсселе отмечают, что вакцинация от коронавируса в европейских странах ведется самым активным образом, и граждане должны как можно скорее получить возможность свободного передвижения.