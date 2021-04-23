Европейский союз готовится к июню ввести цифровой сертификат для передвижения внутри сообщества

Члены ЕС уже согласовали общие принципы, — сообщил комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьери Бретон. В Брюсселе отмечают, что вакцинация от коронавируса в европейских странах ведется самым активным образом, и граждане должны как можно скорее получить возможность свободного передвижения.
2021-04-23T09:10:21+03:00
2021-04-23T09:39:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:10, 23 апреля 2021
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