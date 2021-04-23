В Эквадоре с сегодняшнего дня почти на месяц вводится режим чрезвычайного положения

Нынешняя ситуация с коронавирусом в стране заставила принять такие строгие меры, рассказал президент Ленин Морено. По его словам, тотальный карантин будет действовать на территории 16 из 24 провинций минимум до 20 мая. Подразумевается, что в это время будет введен комендантский час. Согласно требованию, гражданам будет запрещено свободное передвижение по улицам с пятницы по воскресенье включительно. По будням же выходить из дома будет разрешено лишь с 5 утра до 8 вечера.

Ранее в стране на фоне распространения коронавирусной инфекции также были введены ограничения на продажу алкоголя.

По последним имеющимся данным, число заразившихся опасным вирусом в Эквадоре превышает 360 тысяч. Свыше 12,5 тысяч человек скончались.

Режим ЧП распространяется также на столичный регион Эквадора — Пучинча и крупнейшие по населению Манаби и Гуаяс.