Лечащие врачи политика призвали его прекратить голодовку, которую он держит уже более 20-ти дней

По словам кардиолога Алексея Эрлиха, он и его коллеги не в полной мере удовлетворены теми обследованиями, которые провели Навальному. Врачи пока не знают, передали ли Навальному их просьбу о прекращении голодовки.

Вашингтон оставляет за собой право введения новых санкций из-за ситуации с российским политиком Алексеем Навальным. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она напомнила, что эту тему на днях по телефону обсудили секретарь Совбеза России Николай Патрушев и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.