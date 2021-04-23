Координатор штаба Навального в Ростове-на-Дону заявила о пытках, которым ее подвергли в отделении полиции

Координатор штаба политика Алексея Навального в Ростове-на-Дону заявила о пытках, которым ее подвергли в отделении полиции минувшей ночью. Ксения Середкина пишет в Твиттере, что ее заставляли глотать резиновую дубинку, а за отказ делали засечку на руке. По какому поводу Середкина была задержана, не уточняется. Также нет комментариев правоохранительных органов.

