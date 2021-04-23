Автор фильма о футбольных фанатах нетрадиционной ориентации рассказал, что картину сняли с показа на ММКФ

Автор фильма о футбольных фанатах нетрадиционной ориентации объявил о том, что его картину сняли с показа на Московском кинофестивале. Короткометражку должны были показать сегодня вечером.

Режиссёр Сева Галкин рассказал, что с ним связался представитель Московского международного кинофестиваля и, по его словам, что администрация сняла фильм «Фанаты» без объяснения причин. Об этом автор картины рассказал в интервью интернет-изданию «Открытые медиа».

Официально ни организаторы фестиваля, ни в Доме Кино эти сведения еще не комментировали. В то же время на сайте организации фильм «Фанаты» всё еще указан. По расписанию показ должны начать в 20:00.

Сюжет короткометражной ленты основан на реальных событиях. Фильм рассказывает о том, как в Москве в 2016-ом году двое футбольных фанатов грабили и убивали геев, а затем завели отношения друг с другом. По словам Севы Галкина, его картина «исследует кризис маскулинности и последствия гомофобной риторики в государственных СМИ». Режиссёр добавил, что не знает, из-за чего именно фильм могли снять с показа.

Ранее картина «Фанаты» уже участвовала в различных европейских кинофестивалях. В Осло, например, он был номинирован на лучшую операторскую работу.