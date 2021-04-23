Минкульт отчитался, что российские фильмы заработали за первый квартал этого года более 7-ми миллиардов рублей

Министерство культуры отчиталось, что российские фильмы заработали за первый квартал этого года более 7-ми миллиардов рублей. Это почти половина от всех кассовых сборов. Отмечается, что зрителями отечественных картин стали 27 миллионов человек.
2021-04-23T08:36:23+03:00
2021-04-23T08:57:47+03:00
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08:36, 23 апреля 2021
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