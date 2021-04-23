В НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора утверждают, что в России пока не выявлен индийский штамм коронавируса

К Индии сейчас приковано повышенное внимание. Накануне там был зафиксирован максимальный прирост числа инфицированных за один день – более 300 тысяч человек. Таких показателей не было ни в одной из стран мира. Некоторые страны, в частности, Канада и Новая Зеландия, решили приостановить полеты из Индии.