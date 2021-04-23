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08:33, 23 апреля 2021

Пресс-служба: МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения самолета-разведчика ВВС США над акваторией Тихого океана

Российский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для сопровождения самолета-разведчика ВВС США над акваторией Тихого океана, — сообщает сегодня пресс-служба Тихооокеанского флота. Утверждается, что граница нарушена не была. После разворота иностранного самолета МиГ благополучно вернулся на аэродром базирования.


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