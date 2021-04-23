Второй пилотируемый полет на корабле Crew Dragon компании SpaceX на МКС должен состояться сегодня

Второй пилотируемый полет на корабле Crew Dragon компании SpaceX на Международную космическую станцию должен состояться сегодня. Раньше его переносили из-за неблагоприятных погодных условий.

Запуск с мыса Канаверал планируется осуществить в 12:49 по Москве. Отмечается, что этот полет станет первым, когда используется многоразовый корабль и многоразовая первая ступень ракеты-носителя одновременно.

Как ожидается, корабль доставит на МКС астронавтов NASA Шейн Кимбро и Меган Макартур, астронавта Европейского космического агентства Тома Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ.

Экипаж, как отмечают в космическом агентстве, пробудет на МКС около полугода. Это будет первый случай, когда к международной космической станции будут пристыкованы сразу два корабля Crew Dragon.

Прошлый экипаж покинет станцию не ранее конца октября этого года.