«Коммерсант»: ГИБДД собирается расширить перечень условий, из-за которых нельзя пользоваться автомобилем

ГИБДД, по данным газеты «Коммерсант», собирается расширить перечень условий, из-за которых нельзя пользоваться автомобилем. Изменения могут вступить в силу уже в следующем году.

Дорожная полиция предлагает ввести новый список вещей, за которые можно будет как штрафовать на небольшие суммы, так и лишить водительских прав. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленный в МВД. В частности, его авторы хотят, чтобы вождение летом на шипованных шинах, и соответственно, зимой на летних, стоило водителям пятьсот рублей. Отдельно отмечено, что этот штраф будет касаться водителей грузовиков, которые зимой не пользуются цепями противоскольжения.

Те же пятьсот рублей штрафа будут грозить за неработающие или отсутствующие фароочистители и автокорректоры уровня фар. Еще в проекте постановления прописан запрет и на использование плёнок на них плёнок, которые нужны в том числе для защиты стёкол от камней.

Помимо этого, «впервые нарушением станет отсутствие противосолнечных козырьков», подушек безопасности и наличие предметов, которые закрывают обзор водителю, например, неправильно установленный видеорегистратор.

Если власти одобрят эту инициативу, новые правила вступят в силу уже следующей весной.

Первую версию этого документа МВД представило в прошлом году. Сейчас инициатива находится на изучении у экспертов в Аналитическом центре при правительстве.