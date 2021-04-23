ГИБДД уже весной 2022 года сможет штрафовать водителей за шипованные покрышки летом

По сведениям Ъ, подготовленный в МВД проект постановления правительства содержит перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Помимо шипованной не в сезон резины, в нем значатся «поврежденный бампер, а также за защитные пленки на стеклах фар. Выявления одного нарушения из перечня будет достаточно для оформления административного протокола и наказания от штрафа в 500 руб. вплоть до лишения водительских прав. Как отмечает издание, прежний перечень был признан экспертами и МВД неактуальным.