ГИБДД уже весной 2022 года сможет штрафовать водителей за шипованные покрышки летом

По сведениям Ъ, подготовленный в МВД проект постановления правительства содержит перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Помимо шипованной не в сезон резины, в нем значатся «поврежденный бампер, а также за защитные пленки на стеклах фар. Выявления одного нарушения из перечня будет достаточно для оформления административного протокола и наказания от штрафа в 500 руб. вплоть до лишения водительских прав. Как отмечает издание, прежний перечень был признан экспертами и МВД неактуальным.
2021-04-23T07:31:40+03:00
2021-04-23T07:31:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:31, 23 апреля 2021
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