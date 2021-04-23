УЕФА должен сегодня окончательно определиться с городами, в которых пройдут матчи чемпионата Европы

Ранее с этим возникли трудности из-за пандемии коронавируса.

Союзу европейских футбольных ассоциаций предстоит понять, что делать с играми, которые должны пройти в Бильбао, Дублине и Мюнхене. Дело в том, что эти города до сих пор не смогли подтвердить, что этим летом там можно будет провести матчи со зрителями, в то время как в УЕФА не хотят, чтобы эти игры проходили без болельщиков.

Члены союза проведут сегодня видеоконференцию, на которой обещали рассмотреть разные варианты. При этом ранее в городском совете Бильбао уже объявили, что их стадион «Сан Мамес» официально исключили из списка Евро— 2020. Ответственность за отмену игр чиновники возложили на УЕФА. В связи с этим, они запросили у футбольного союза финансовую компенсацию.

Всего матчи Чемпионата Европы должны будут пройти в 12-ти города. Среди них и Санкт-Петербург, где проведут три игры группового этапа и одну на стадии четвертьфинала.

Евро-2020 должен был пройти ещё прошлым летом, но его отложили на год из-за пандемии. Матчи проведут с 11-ого июня по 11-ое июля.