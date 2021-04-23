В Турции на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом вводится круглосуточный комендантский час

Он продлится три дня.

Из дома запрещено покидать уже с семи вечера четверга. Запрет будет действовать все выходные — до 5 утра понедельника. Сегодня в стране тоже выходной, поскольку отмечается государственный праздник — День национальной независимости и детей. Эти дни жители Турции смогут выходить только в ближайший продуктовый магазин или аптеку — с 10 до 17 часов, а также для визита к врачу и выгула домашних животных. Власти объяснили данное решение увеличением числа заболеваний и смертей от коронавируса. На минувшей неделе были зафиксированы суточные максимумы по заражениям – свыше 63 тысяч, и по летальным исходам – почти 350 случаев.

Стоит отметить, что российских туристов этот тотальный карантин практически не коснётся. Российские власти закрыли авиасообщение с Турцией с 15 апреля до 1 июня. Уже находившиеся там россияне возвращаются на родину вывозными рейсами.

Ранее в Турции уже действовал комендантский час по выходным в большей части провинций, включая Стамбул, Анкару и Анталью. Также в связи с Рамаданом с 13 апреля до 12 мая кафе и рестораны в республике работают только навынос или доставку.