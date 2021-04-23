Министр обороны России объявил о завершении учений на юго-западе страны, в том числе и в Крыму

По словам Сергея Шойгу, все поставленные цели достигнуты полностью. Как сказал глава военного ведомства, к 1 мая войска вернутся в места постоянной дислокации. С конца марта Киев и страны Запада заявляли о стягивании российских войск к западным границам. Президент Украины назвал происходящее «игрой мускулами» со стороны Москвы. Заявление об отводе войск Зеленский приветствовал и отметил снижение напряжения на границе.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает, что южные и западные границы России надежно защищены, несмотря на прекращение учений. Об этом он сказал в интервью «Эху Москвы».

Напряженность в регионе Черного моря будет сохраняться до момента признания ДНР и ЛНР, убежден Александр Шерин.

Писатель Виктор Шендерович считает, что потенциальная война с Украиной остается для России инструментом давления на другие страны. Об этом он сказал в эфире «Эха Москвы».

Обострение конфликтов – это единственный инструмент влияния, который остался у Владимира Путина, уверен Шендерович.

Россия сохранит возможность быстро развернуть силы у границы с Украиной после отвода войск. На это обращают внимание расследователи из Conflict Intelligence Team. Аналитики также заметили, что на возвращение в места постоянной дислокации войскам отведено меньше 10 дней. При этом переброска техники к границе Украины и в Крым заняла почти месяц. Также CIT отмечает, что в мае 2014 года Россия также заявила об отводе войск от украинской границы. При этом, по сведениям расследователей, рядом с границей остались около 13 тысяч военных, а позже их число выросло до 21 тысячи.