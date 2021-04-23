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07:02, 23 апреля 2021

Врачи, работавшие с политиком Алексеем Навальным до его ареста, призвали его немедленно отказаться от голодовки

Врачи, работавшие с политиком Алексеем Навальным до его ареста, призвали его немедленно отказаться от голодовки, как от перешедшей в смертельно опасную фазу.

Кроме главы профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой, которую часто называют «личным доктором» Навального, обращение к нему подписали еще четверо медиков – в том числе кардиолог, нейрохирург и реаниматолог. Они отмечают, что в результате голодовки 20-го апреля политика все-таки вывезли в гражданскую больницу, где он получил «доступ к чему-то похожему на независимое обследование». Все результаты передали через адвокатов врачам Навального, они обещают сегодня таким же путем передать ему свое заключение. Тот факт, что даже для элементарного допуска гражданских врачей оппозиционеру пришлось рисковать своей жизнью, гласит письмо, останется на совести тех, кто препятствовал получению им необходимой медпомощи.

Что же касается дальнейшего лечения, Навального практически умоляют согласиться на компромисс – осмотр другими специалистами, но из гражданской больницы во Владимире. В противном случае, учитывая подробно перечисляемые тяжелейшие почечные и неврологические симптомы, по мнению врачей скоро «лечить будет некого».

Навальный объявил голодовку в колонии города Покров Владимирской области 31 марта. Он требовал допустить к нему независимых врачей на фоне болей в спине и потери чувствительности ног, которые могут быть последствиями его отравления. Со времени ареста оппозиционер потерял уже по меньшей мере 15 килограмм.

«Альянс врачей» власти считают иностранным агентом.


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