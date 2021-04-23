Дмитрий Медведев считает, что отношения России и США по сути вернулись в эпоху холодной войны

В статье для «РИА-Новости» зампред российского Совбеза пишет, что санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов — все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности. Медведев при этом напомнил, что между СССР и США был равноправный диалог, осуществляемый не через язык угроз и ультиматумов.
2021-04-23T06:34:02+03:00
2021-04-23T06:34:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:34, 23 апреля 2021
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