Власти рассматривают создание спецфонда для поддержки разработчиков патриотических компьютерных игр

Речь идет об играх, которые популяризируют русскую историю и культуру. По сведениям Ъ, такое предложение вошло в последнюю редакцию второго пакета мер поддержки IT-отрасли В Минцифры сообщили, что создать фонд предложили участники рынка и сейчас рассматриваются разные модели финансирования. По сведениям одного из источников, фонд для разработчиков игр будет работать аналогично Фонду кино Минкульта, который софинансирует выпуск фильмов на возвратной основе.