Власти рассматривают создание спецфонда для поддержки разработчиков патриотических компьютерных игр

Речь идет об играх, которые популяризируют русскую историю и культуру. По сведениям Ъ, такое предложение вошло в последнюю редакцию второго пакета мер поддержки IT-отрасли В Минцифры сообщили, что создать фонд предложили участники рынка и сейчас рассматриваются разные модели финансирования. По сведениям одного из источников, фонд для разработчиков игр будет работать аналогично Фонду кино Минкульта, который софинансирует выпуск фильмов на возвратной основе.
2021-04-23T06:16:59+03:00
2021-04-23T06:16:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:16, 23 апреля 2021
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