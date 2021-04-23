Россия предлагает США восстановить сотрудничество в области кибербезопасности

Как сообщили РИА-Новости в российском МИДе, Вашингтону предлагают заключить глобальное соглашение о взаимном ненанесении первыми удара с помощью кибертехнологий. Москва также предлагает Штатам США восстановить профильные каналы диалога по предотвращению киберугроз.
2021-04-23T06:16:12+03:00
2021-04-23T06:16:12+03:00
https://echo.msk.ru/news/2826558-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:16, 23 апреля 2021
Загрузка комментариев...