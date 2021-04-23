КПРФ объявила о строительстве под Нижним Новгородом первого музея Иосифа Сталина

Фактически, целого мемориального комплекса – его название, «Сталин-центр», по-видимому, отсылает к работающему с 2015-го в Екатеринбурге Ельцин-центру.

Первый камень в основание собираются заложить 8-го мая – в городе-спутнике Бор, который находится прямо напротив Нижнего Новгорода, на другом берегу Волги. В церемонии будут участвовать секретари нижегородского и борского отделения коммунистов – соответственно Владислав Егоров и Алексей Зоров. Тогда же они намерены заложить и капсулу для потомков, с датой вскрытия 9-го мая 2045-го.

А пока на сайте КПРФ выложены эскизы будущего центра – трехэтажный особняк «под классику» с террасой на крыше. По замыслу авторов, разные залы его будут посвящены разным периодам жизни генсека. Сопровождается это все таким текстом: «Сталин — это символ Победы, содружества братских народов, мощи и величия Державы, которая обеспечивала мир на планете и удержала ее от Третьей мировой войны».

В 2020-м в том же Бору уже открыли один из первых в стране монументов Сталину – на личном участке Зорова (кстати, бизнесмена). Глава борской администрации тогда пытался привлечь его к ответственности по уголовной статье «самоуправство», но полиция заводить дело отказалась, классифицировав памятник не как памятник, а как «декоративную садовую фигуру».