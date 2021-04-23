Банк России должен сегодня объявить решение по ключевой ставке

В ЦБ рассматривали три варианта. Один заключается в том, чтобы сохранить ставку в нынешнем виде, то есть на уровне четырёх с половиной процентов. Второй – повысить её на 25 базисных пунктов. А третий — поднять сразу на 50, то есть до пяти процентов ровно. Об этом ранее в интервью агентству Reuters рассказывал глава департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов.

В свою очередь Bloomberg пишет, что первый вариант аналитики исключают, а большинство из них считают, что Банк России поднимет ставку только на 25 пунктов.

На решение ЦБ, как ранее писало агентство РБК, могут повлиять такие факторы, как санкции США, которые касаются российского госдолга и прогнозируемый рост расходов после послания президента федеральному собранию.

В минувшем марте Банк России впервые с 2018-ого года повысил ключевую ставку. Это решение критиковали, как некоторые политики, так и представители бизнеса. Например, предприниматель Олег Дерипаска назвал это решение каткой на доходы граждан и компаний.