Владимир Путин считает Украину виноватой в деградации отношений с Россией

При этом президент подчеркнул, что Кремль готов к личной встрече с лидером страны Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский может приехать для переговоров в Москву в любое удобное ему время, добавил Владимир Путин.

Работающий на Украине журналист Евгений Киселев считает, что обострение ситуации в Донбассе придумано органами российской пропаганды. Об это он сказал в эфире «Эха Москвы».

Евгений Киселев подчеркнул, что Украина не в состоянии силой вернуть оккупированные территории, и Киев понимает это.