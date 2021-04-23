Лечащие врачи Алексея Навального обратились к политику с просьбой прекратить голодовку

Об этом «Эху Москвы» рассказал один из медиков Ярослав Ашихмин.

Он добавил, что не удовлетворен той медицинской помощью, которая оказывается Навальному.

Лечащие врачи Алексея Навального не в полной мере удовлетворены теми обследованиями, которые получил политик. Об этом «Эху Москвы» сказал один из медиков Алексей Эрлих.

Ему также неизвестно, передали ли Навальному их просьбу о прекращении голодовки.

Врачи, подписавшие обращение, настаивают на переводе оппозиционера в многопрофильный стационар в Москве. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что 20 апреля Алексея Навального в колонии посетили врачи не из структуры ФСИН и серьезных рисков для его здоровья не выявили.