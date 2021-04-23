ФК «Барселона» отказался выходить из футбольной Суперлиги.

Заявление команды прозвучало на фоне выхода из Суперлиги девяти из 12-ти клубов. В числе учредителей остались только «Реал», «Ювентус» и сама «Барселона». Проект нового чемпионата ранее раскритиковали в УЕФА, а клубам, участвующим в Суперлиге пригрозили отстранением от еврокубков.
2021-04-23T05:16:21+03:00
2021-04-23T05:16:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:16, 23 апреля 2021
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