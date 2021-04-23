ФК «Барселона» отказался выходить из футбольной Суперлиги.

Заявление команды прозвучало на фоне выхода из Суперлиги девяти из 12-ти клубов. В числе учредителей остались только «Реал», «Ювентус» и сама «Барселона». Проект нового чемпионата ранее раскритиковали в УЕФА, а клубам, участвующим в Суперлиге пригрозили отстранением от еврокубков.