Многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon-2 сегодня стартует к МКС.

Запуск корабля c помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 состоится 12:49 мск в штате Флорида. В составе экипажа представители сразу трех космических агентств — NASA — Меган Макартур

и Шейн Кимбро, ЕКА — Томас Песке и Японского агентства аэрокосмических исследований — Акихико Хосидэ. Запуск осуществляется в рамках контракта NASA с компанией SpaceX – разработчикот корабля и

носителя. Многоразовая спускаемая капсула корабля совершит уже свой второй полет к МКС. Первый раз она использовалась во время испытательного полета весной прошлого года. Многоразовая первая ступень ракеты-носителя после запуска должна будет вертикально приземлиться на плавучую платформу в Атлантике. Экипаж корабля останется работать на МКС на полгода. Стыковка с МСК запланирована на 24 апреля.