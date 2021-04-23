Редактор DOXA Владимир Метелкин заявил отвод следователю по его делу Екатерине Жижмановой.

По словам редактора, она оказывает на него давление и проявляет личную заинтересованность. Метелкин утверждает, что Жижманова называет его самым «сексуальным», а DOXA публикует соответствующую аудиозапись. Метелкин также рассказал, что перед каждым допросом Жижманова прикасается к его плечу и при разговоре остается на очень близком расстоянии, нарушая его личное пространство. Против четверых редакторов издания DOXA возбуждено дело о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия. Оно связано с роликом, в котором журналисты рассказывали о запугивании студентов перед акциями протеста в поддержку Навального. В отношении обвиняевых избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Письма в поддержку DOXA подписали более 250 ученых со всего мира.