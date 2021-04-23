Дм. Медведев считает, что отношения России и США по сути вернулись в эпоху холодной войны.

В статье для «РИА-Новости» зампред российского Совбеза пишет, что санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов — все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности. Медведев при этом напомнил, что между СССР и США был равноправный диалог, осуществляемый не через язык угроз и ультиматумов.