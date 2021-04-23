Власти Японии намерены вновь ввести режим ЧС в Токио, и западных префектурах Осака, Киото и Хёго.

Как сообщил на заседании экспертной комиссии министр по восстановлению экономики страны, режим ЧС продлится с 25 апреля по 11 мая. По его словам, жесткие меры необходимы, чтобы справиться с распространением мутировавших штаммов. Окончательное решение по этому вопросу будет утверждено вечером на заседании правительственного штаба. Японские власти уже вводили режим ЧС в ряде регионов страны 7 января.
2021-04-23T04:12:13+03:00
2021-04-23T04:12:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:12, 23 апреля 2021
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