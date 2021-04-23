Власти Японии намерены вновь ввести режим ЧС в Токио, и западных префектурах Осака, Киото и Хёго.

Как сообщил на заседании экспертной комиссии министр по восстановлению экономики страны, режим ЧС продлится с 25 апреля по 11 мая. По его словам, жесткие меры необходимы, чтобы справиться с распространением мутировавших штаммов. Окончательное решение по этому вопросу будет утверждено вечером на заседании правительственного штаба. Японские власти уже вводили режим ЧС в ряде регионов страны 7 января.