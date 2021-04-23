Чехия сокращает состав российского посольства в Праге до численности чешской дипмиссии в Москве.

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что страны должны привести штаты своих диппредставительств «в паритетное соответствие» по численности сотрудников. По словам министра, с обеих сторон в посольствах должны работать по семь дипломатов и 25 технических и административных сотрудников. Кулганек уточнил, что до конца мая Чехию должны будут покинуть 63 сотрудника российского посольства и их семьи. На Смоленскую площадь после этого был вызван чешский посол, которому был заявлен протест в связи с действиями Праги. Российская сторона в ответ потребовала сократить число сотрудников чешского посольства в Москве.
2021-04-23T04:10:52+03:00
2021-04-23T04:10:56+03:00
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04:10, 23 апреля 2021
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