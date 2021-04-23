В Латвии вызвала скандал социальная реклама с призывом вакцинироваться от коронавируса.

Как пишет агентство Delfi, на плакате изображен бывший футболист латвийской сборной Каспарс Горкшс, который говорит: «Я вакцинируюсь, потому что хочу съездить в гости к бабушке и дедушке». На русский язык эту фразу перевели как «увидеться с прадедушкой и прабабушкой». Рекламное агентство принесло извинения русскоязычным жителям страны за неправильный перевод и внесло исправления в плакаты.
2021-04-23T04:09:37+03:00
2021-04-23T04:09:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2826524-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:09, 23 апреля 2021
Загрузка комментариев...