В Латвии вызвала скандал социальная реклама с призывом вакцинироваться от коронавируса.

Как пишет агентство Delfi, на плакате изображен бывший футболист латвийской сборной Каспарс Горкшс, который говорит: «Я вакцинируюсь, потому что хочу съездить в гости к бабушке и дедушке». На русский язык эту фразу перевели как «увидеться с прадедушкой и прабабушкой». Рекламное агентство принесло извинения русскоязычным жителям страны за неправильный перевод и внесло исправления в плакаты.