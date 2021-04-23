Секретарь московского отделения «ЕР» Андрей Метельский вскоре может покинуть свой пост.

По сведениям РБК, руководство партии и мэрия Москвы спустя полтора года после выборов в МГД, на которых Метельский проиграл в своем округе, вновь вернулись к обсуждению вопроса о его уходе. Источники агентства полагают, что отставка 52-летнего Метельского может состояться после майских праймериз «ЕР» по отбору кандидатов в депутаты ГД. В качестве наиболее вероятного кандидата на смену Метельскому обсуждается вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
2021-04-23T04:08:29+03:00
2021-04-23T04:08:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 23 апреля 2021
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