Россия сохранит возможность быстро развернуть силы у границы с Украиной после отвода войск.

На это обращают внимание расследователи из Conflict Intelligence Team. Также CIT отмечает, что в мае 2014 года Россия также заявила об отводе войск от украинской границы. При этом, по сведениям расследователей, рядом с границей остались около 13 тысяч военных, а позже их число выросло до 21 тысячи.