Россия сохранит возможность быстро развернуть силы у границы с Украиной после отвода войск.

На это обращают внимание расследователи из Conflict Intelligence Team. Также CIT отмечает, что в мае 2014 года Россия также заявила об отводе войск от украинской границы. При этом, по сведениям расследователей, рядом с границей остались около 13 тысяч военных, а позже их число выросло до 21 тысячи.
2021-04-23T04:05:01+03:00
2021-04-23T04:05:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 23 апреля 2021
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