Вместо гимна России на ОИ будет использован фрагмент Первого фортепианного концерта Чайковского.

Как сообщается на сайте Олимпийского комитета России, разрешение на это дал МОК. Под эту мелодию будут чествовать российских спортсменов на играх в Токио в 21-м году и Пекине – в 22-м. Фрагмент, о котором идет речь, уже использовался на церемониях награждения на чемпионатах мира по конькобежному спорту и фигурному катанию. В связи с двухлетними санкциями российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а на церемониях награждения в их честь не должен звучать гимн страны.
2021-04-23T03:19:16+03:00
2021-04-23T03:19:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:19, 23 апреля 2021
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