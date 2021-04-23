Сегодня к МКС отправится многоразовый космический корабль Crew Dragon-2 компании SpaceX.

Он доставит на станцию четверых астронавтов NASA, ЕКА и японского агентства аэрокосмических исследований JAXA. Корабль будет запущен при помощи тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 со стартового комплекса центра имени Кеннеди в штате Флорида. Многоразовая спускаемая капсула корабля выполнит уже второй полет к МКС, ракета-носитель будет использована в четвертый раз. После запуска ее первая ступень должна совершить вертикальную посадку на плавучую платформу в Атлантике. Стыковка Crew Dragon с МКС запланирована на субботу, 24 апреля. в автоматическом режиме. Таким образом, к станции впервые будут пристыкованы сразу два корабля Crew Dragon.
2021-04-23T03:12:08+03:00
2021-04-23T03:12:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:12, 23 апреля 2021
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