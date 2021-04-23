Грета Тунберг обвинила правительства мира в дотировании добычи и использования углеводородов.

Выступление Шведской экоактивистки на климатическом саммите, организованном США, цитирует Reuters. По ее словам, меры, которые принимают правительства разных стран по стабилизации климата на планете, недостаточны, а прогнозы политиков — слишком оптимистичны. Как сказала Тунберг, можно обмануть самих себя, но нельзя обмануть природу и физику.