Грета Тунберг обвинила правительства мира в дотировании добычи и использования углеводородов.

Выступление Шведской экоактивистки на климатическом саммите, организованном США, цитирует Reuters. По ее словам, меры, которые принимают правительства разных стран по стабилизации климата на планете, недостаточны, а прогнозы политиков — слишком оптимистичны. Как сказала Тунберг, можно обмануть самих себя, но нельзя обмануть природу и физику.
2021-04-23T03:09:50+03:00
2021-04-23T03:09:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 23 апреля 2021
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