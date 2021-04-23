Словакия решила выслать трех российских дипломатов.

Они должны будут покинуть страну в течение семи дней. По словам премьер-министра Эдуарда Хегера, решение принято в связи с ситуацией с высылкой из Москвы чешских дипломатов. Как сказал премьер, перед тем, как объявить о высылке российских дипломатов, власти изучили данные словацких спецслужб. В российском посольстве отвергли обвинения в какой-либо противоправной деятельности и дали понять, что Москва оставляет за собой право на ответные действия — о них будет объявлено позже.
2021-04-23T03:08:28+03:00
2021-04-23T03:08:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:08, 23 апреля 2021
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