Словакия решила выслать трех российских дипломатов.

Они должны будут покинуть страну в течение семи дней. По словам премьер-министра Эдуарда Хегера, решение принято в связи с ситуацией с высылкой из Москвы чешских дипломатов. Как сказал премьер, перед тем, как объявить о высылке российских дипломатов, власти изучили данные словацких спецслужб. В российском посольстве отвергли обвинения в какой-либо противоправной деятельности и дали понять, что Москва оставляет за собой право на ответные действия — о них будет объявлено позже.