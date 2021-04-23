Нижегородское отделение КПРФ на своем сайте разместило эскизы «Сталин-центра».

В мае его начнут возводить в городе Бор. Для музея, посвященного Иосифу Сталину, планируется построить трехэтажный особняк с террасой на крыше. Первый камень здания планируют заложить 8 мая. Вместе с капсулой времени с датой вскрытия в день 100-летия победы в Великой отечественной войне. В музее планируют обустроить залы, посвященные разным периодам жизни Сталина. В 2020 году в городе Бор Нижегородской области уже открыли памятник Сталину. Он появился на земельном участке, принадлежащем бизнесмену и лидеру местных коммунистов Алексею Зорову.
2021-04-23T03:07:20+03:00
2021-04-23T03:07:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 23 апреля 2021
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