Нижегородское отделение КПРФ на своем сайте разместило эскизы «Сталин-центра».

В мае его начнут возводить в городе Бор. Для музея, посвященного Иосифу Сталину, планируется построить трехэтажный особняк с террасой на крыше. Первый камень здания планируют заложить 8 мая. Вместе с капсулой времени с датой вскрытия в день 100-летия победы в Великой отечественной войне. В музее планируют обустроить залы, посвященные разным периодам жизни Сталина. В 2020 году в городе Бор Нижегородской области уже открыли памятник Сталину. Он появился на земельном участке, принадлежащем бизнесмену и лидеру местных коммунистов Алексею Зорову.