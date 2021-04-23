Правительство одобрило законопроект о т.н. «золотых визах» для иностранных инвесторов.

Об этом сообщил глава МЭР Максим Решетников. Как передает РБК, законопроект упрощает условия получения вида на жительство для инвесторов и их родственников, минуя стадию получения разрешения на временное проживание, если он осуществит инвестиции в Российской Федерации. В министерстве рассчитывают на принятие законопроекта в осеннюю сессию Госдумы и вступление его в силу к лету 2022 года.