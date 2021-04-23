Правительство одобрило законопроект о т.н. «золотых визах» для иностранных инвесторов.

Об этом сообщил глава МЭР Максим Решетников. Как передает РБК, законопроект упрощает условия получения вида на жительство для инвесторов и их родственников, минуя стадию получения разрешения на временное проживание, если он осуществит инвестиции в Российской Федерации. В министерстве рассчитывают на принятие законопроекта в осеннюю сессию Госдумы и вступление его в силу к лету 2022 года.
2021-04-23T03:05:58+03:00
2021-04-23T03:06:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 23 апреля 2021
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