НАТО: Россия своевременно приняла решение отвести войска от границы с Украиной

Таким образом решение министра обороны Сергея Шойгу об отводе войск после учений на Юго-Востоке страны к местам дислокации прокомментировали в НАТО. В альянсе отметили важность «любых шагов по деэскалации ситуации со стороны России». При этом в НАТО пообещали «сохранять бдительность и продолжать внимательно следить за концентрацией российских войск на границе с Украиной. Эксперты Conflict Intelligence Team считают, что Россия сохранит возможность быстро развернуть силы у границы с Украиной даже после отвода войск.