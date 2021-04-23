НАТО: Россия своевременно приняла решение отвести войска от границы с Украиной

Таким образом решение министра обороны Сергея Шойгу об отводе войск после учений на Юго-Востоке страны к местам дислокации прокомментировали в НАТО. В альянсе отметили важность «любых шагов по деэскалации ситуации со стороны России». При этом в НАТО пообещали «сохранять бдительность и продолжать внимательно следить за концентрацией российских войск на границе с Украиной. Эксперты Conflict Intelligence Team считают, что Россия сохранит возможность быстро развернуть силы у границы с Украиной даже после отвода войск.
2021-04-23T07:30:00+03:00
2021-04-23T11:47:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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07:30, 23 апреля 2021
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