Новый скандал зреет в УЕФА.

В прессе появилась информация, что президент организации Александер Чеферин в прошлом сезоне поднял себе зарплату примерно на 450 тысяч евро. УЕФА в этот период применял политику сокращения расходов из-за пандемии коронавируса. Высшее руководство союза пошло на снижение зарплаты на 20%, которое предложил Чеферин, при этом сам президент получил около 2,5 миллиона швейцарских франков. При этом выручка УЕФА в прошлом сезоне упала на 21%.