Новый скандал зреет в УЕФА.

В прессе появилась информация, что президент организации Александер Чеферин в прошлом сезоне поднял себе зарплату примерно на 450 тысяч евро. УЕФА в этот период применял политику сокращения расходов из-за пандемии коронавируса. Высшее руководство союза пошло на снижение зарплаты на 20%, которое предложил Чеферин, при этом сам президент получил около 2,5 миллиона швейцарских франков. При этом выручка УЕФА в прошлом сезоне упала на 21%.
2021-04-23T02:10:55+03:00
2021-04-23T02:11:00+03:00
https://echo.msk.ru/news/2826500-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:10, 23 апреля 2021
Загрузка комментариев...